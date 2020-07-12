Адвокат Ефремова описал состояние здоровья актера

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный в последние дни чувствует себя очень плохо, однако не нуждается в чьей-либо поддержке. Об этом Пашаев написал в своем Instagram-аккаунте. Правозащитник подчеркнул, что «выполняет свою работу всегда качественно и честно».

Как состояние Ефремова: последние новости на 12.07.2020″Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны», — написал адвокат.

Эльман Пашаев также отметил, что Ефремов «должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду».?

Адвокат Ефремова вновь выступил с критикой в адрес родственников погибшего. Пашаев заявил, что такая публичность «только вредит» его родным. Люди в скорби «не бегают по ток-шоу», когда переживают утрату близкого, высказал мнение юрист. Пашаев считает, что в этом случае о справедливости не идет речи.

Напомним, ранее Ефремов заявил, что отказывается от признательных показаний. Пашаев сказал, что это было сделано по совету защиты после сбора материалов по делу.

Вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee в районе Смоленской площади в Москве грубо нарушил правила дорожного движения и врезался в мини-фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его анализах нашли также следы употребления наркотиков. В отношении актера возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшего по неосторожности смерть человека, ему грозит до 12 лет лишения свободы.