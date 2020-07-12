Алтайский министр рассказал финансовых потерях туристической отрасли злостных нарушителях

Приостановка туристической деятельности из-за ковидных ограничений в Алтайском крае привела к выпадению доходов в отрасли на сумму более 4 млрд рублей. Об этом в ходе прямой трансляции рассказал начальник регионального Управления по туризму Евгений Дешевых. Также он прокомментировал скандал с участием туристических объектов, которые устроили масштабные гуляния, несмотря на ограничительные меры. Дешевых отметил, что в этой ситуации ответственность лежит в том числе на отдыхающих.

По словам Евгения Дешевых, начало года в части туристического потока было оптимистичным. В январе положительная динамика прироста составляла 3 %, а в феврале уже 6 % по сравнению с теми же месяцами 2019 года. Однако с приходом коронавируса поток туристов рухнул на 60 %. За шесть месяцев 2019 года в Алтайском крае отдохнули 1 млн человек, а в текущем – всего 336 тысяч. По оптимистичным прогнозам, к концу года турпоток может дотянуть до 1 млн человек — это около половины от всего объема за 2019 год.

Начальник профильного управления отметил, что такие потери клиентов негативно сказались на доходах отрасли и объеме платных услуг. Так, за первую половину 2020 года доходы составили 1,6 млрд рублей, тогда как в 2019 году за тот же период они достигали 5,8 млрд рублей – сокращение более, чем в 3,6 раз. Более того, показатель объема платных услуг сократился с 2,3 млрд рублей за полгода в 2019 году до 800 млн рублей в 2020.

В связи с этим Евгений Дешевых подчеркнул, что правительство активно поддерживало все предприятия туристической отрасли такими мерами, как льготные кредиты, отсрочки по финансовыми обязательствам, субсидии зарплаты сотрудникам. С 15 июля начнется прием заявок на предоставление субсидий для проведения профилактики коронавируса.

Более того, несмотря на колоссальные финансовые потери в туристическом бизнесе, чиновник заявил, что ни одна из фирм не стала банкротом, и тенденций на пути к закрытию не было вовсе. Впрочем, он отметил, что пока рано оценивать, сколько турбаз открылось после разрешения на возобновление деятельности, и точные данные появятся по окончанию летнего сезона и подведения его итогов.

Также Дешевых сообщил, что с возобновлением туристического процесса открылось 611 объектов. По данным на первые выходные официального открытия, 3-4 июля в местах размещения отдыхающих проживало около 14 тысяч человек, что составляет примерно 40 % от общего количества мест. Большая часть туристов – 40 % от общего числа — предпочла Алтайский район, 15-20 % выбрали отдых в Белокурихе, 6-7% — отправились в Романовский район, остальные выбрали другие места для проведения выходных и отпусков.

Открытие турпотока также ознаменовалось большим скандалом, который вышел на федеральный уровень. Речь идет о масштабных вечеринках на турбазах в Алтайском районе возле озера Ая, в которых участвовали сотни, а то и тысячи человек, без соблюдения мер эпидемической безопасности. Данную ситуацию Евгений Дешевых также прокомментировал, напомнив, что правовой оценкой и проверками занимаются прокуратура и Роспотребнадзор. По его словам, если нарушения будут подтверждены, в отношении организаторов мероприятий будут приняты меры в соответствии с законом, среди которых приостановка деятельности на 90 дней или штраф до 500 тысяч рублей. Отметим, что перед применением каких-либо санкций может пройти достаточно времени, которое уйдет на разбирательство и суды. Нельзя исключать, что решения о приостановке будут приняты в осенне-зимний период, когда турбазы на Ае не заполнены отдыхающими, так что к особым последствиям для организаторов они не приведут.

Тем не менее, Дешевых обратил внимание, что в данной ситуации ответственность также лежит и на посетителях вечеринок. «Моя позиция – не надо стесняться называть вещи своими именами. На территории Алтайского края запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных и иных подобных мероприятий, а также посещение гражданами таких мероприятий и заведений», — акцентировал внимание чиновник.

Кроме того, он подчеркнул, что туристические объекты понимают важность соблюдения всех санитарных и эпидемических норм. По его словам, в туристских дестинациях сформировались сообщества предпринимателей, которые заинтересованы в соблюдении рекомендаций и требований. «Также внутри них формируется отношение нетерпимости к такого рода нарушениям. В своей предпринимательской среде они сами стараются эти процессы регулировать», — поведал Евгений Дешевых.

Также он рассказал о текущем экономическом положении ОЭЗ «Бирюзовая Катунь», которая уже долгое время пытается отбиться от судебных исков и решить ситуацию с многомиллионными долгами по налогам и прочим финансовым обязательствам. По словам начальника профильного управления, положение управляющей компании туристической зоны нельзя назвать устойчивым. Он объяснил, что дело в значительном дисбалансе между доходами и расходами на содержание, а также усугубления ситуации из-за коронавируса. Отметим, что ОЭЗ за все время существования так и не смогла получить прибыль, этот проект искусственно поддерживается властями, а вопрос его жизнеспособности обсуждается уже много лет. Со слов Дешевых, сейчас компания имеет кредиторскую задолженность в размере 9 млн рублей. По его словам, это текущие долги, расчет по которым происходит по мере поступления доходов в летние и зимние периоды.

В завершение Евгений Дешевых воодушевленно анонсировал полетную программу в Алтайском крае, которая заключается в сотрудничестве с туристическими агентствами и организации чартеров в регион. В ближайшее время на эту тему должна состояться пресс-конференция с участием губернатора Виктора Томенко и руководителя Ростуризма Зарины Догузовой. Чиновник отметил плотное сотрудничество с федеральным ведомством в части продвижения туризма регионе.