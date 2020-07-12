Рудковская унизила Дакоту, выгнав ее из рекламы Louis Vuitton за «дешманский» вид

Продюсер посчитала ее недостойной проводить розыгрыш брендовых сумок.

Рита Дакота обвинила продюсера Яну Рудковскую в дискриминации и травле. Конфликт произошел из-за розыгрыша дизайнерских сумок Louis Vuitton, который певицу пригласили провести вместе с другими блогерами. Дакота согласилась, но т.к. сумочки для фото ей не отправили, девушка с разрешения организатора провела фотосессию в специальном зале бутика LV для vip-клиентов. Это возмутило

инициатора розыгрыша Яну Рудковскую. Как позже объяснили Дакоте, «вход в святой апартамент есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро в год, и в Париже жуткий скандал из-за этого». Артистке позвонила и сама продюсер, заявив, что Рита не имеет права участвовать в ее уникальном гиве.

«Потоком высокомерного хамства несколько минут доходчиво объясняла, почему я, раздавая подписчикам сумочки Луи, снижаю градус компании и выгляжу дешмански», — рассказала Рита.

Певица призналась, что расплакалась из-за оскорблений супруги Плющенко, которая доказывала, что она — друг люксового бренда и vip-персона, а Дакота — бедная и недостойна того, чтобы проводить конкурс на своей странице. По словам Риты, ее настолько возмутила эта ситуация, что она подарила свои сумки LV детскому дому в Мордовии.

«Сейчас они вызывают у меня отвращение. Пускай девочек-подростков порадуют», — высказалась артистка.

В Сети Риту Дакоту уже поддержали многие артисты и блогеры, включая блогера Иду Галич, Анну Хилькевич, Александру Митрошину. Многие отметили, что Рудковская своими действиями нанесла непоправимый ущерб бренду, который ранее выступал против любого вида неравенства и буллинга.

Отметим, что это не первый случай, когда Рудковскую обвиняют в унижении людей. Так, во время одного из конкурсов продюсер назвала 6-летнюю модель Зою Кукушкину «умственно отсталой». При этом, супруга Евгения Плющенко пришла в ярость, когда психический диагноз поставили в СМИ ее собственному сыну Саше. Блондинка не поленилась подать в суд на журналистов, распространивших информацию о том, что у 7-летнего Саши Плющенко синдром Аспергера.