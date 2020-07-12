232 Алтайский край сохраняет высокие темпы прироста числа зараженных коронавирусом

В Алтайском крае за минувшие сутки было выявлено 232 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Также, согласно сообщению оперштаба региона, в крае скончалось двое инфицированных, однако их смерть не была связана с вирусом напрямую.

Наибольшее число инфицированных за сутки было выявлено в Барнауле: 134 человека. Второй по числу зараженных показатель был зафиксирован в Рубцовске: 23 человека. В остальных муниципалитетах, фигурирующих в сводке, количество выявленных инфицированных не превышает 10 человек. Таким образом общее число зараженных в Алтайском крае за все время составляет 5821 человек. Тяжелобольных пациентов на сегодня 97, из них 25 находятся на аппарате ИВЛ. Всего выздоровело 3823 человека. За прошедшие сутки выздоровело 32 человека. Отметим, что Алтайский край в последние дни входит в число регионов-лидеров в России по коэффициенту распространения инфекции.

Также за все время в регионе скончалось 122 зараженных вирусом, из них двое за минувшие сутки, однако их смерть не была напрямую связана с инфекцией. Иная причина смерти была зафиксирована у 67 скончавшихся за весь период пандемии. В 52 случаях смерть наступила непосредственно от COVID-19. Еще три случая до сих пор находятся на экспертизе.