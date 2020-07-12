Ограбление банка со стрельбой произошло в Петербурге

Налетчику удалось скрыться с места происшествия

В Кировском районе Петербурга неизвестный мужчина совершил разбойное нападение на банк. Добычей злоумышленника стало несколько миллионов рублей.

«Ворвался в отделение банка на проспекте Ветеранов, выстрелил несколько раз, забрал 4 млн рублей и скрылся», — сообщил источник агентства «Интерфакс».

По данным петербургского издания «Фонтанка», ограбление произошло около половины пятого вечера. Вооруженный налетчик зашел в отделение банка на проспекте Ветеранов и по меньшей мере один раз выстрелил в воздух. После этого мужчина направил пистолет на кассира и потребовал передать ему деньги. По предварительным данным, злоумышленник забрал 4 млн рублей и скрылся.

Подробности произошедшего журналистам рассказал один из очевидцев.

«Я зашел в банк, подошел к терминалу и достал карту. В этот момент боковым зрением увидел, как в отделение зашел какой-то парень и стал кричать: «Давайте деньги». Потом я услышал три хлопка и быстро ретировался оттуда. Выйдя на улицу, стал звонить в экстренные службы», — рассказал свидетель.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, деньги похищены из отделения Совкомбанка, куда ворвался неизвестный с пистолетом. По словам собеседника агентства, в результате происшествия пострадавших нет. Полиция ведет поиск преступника.

В минувшем мае налет был совершен на отделение банка в центре Москвы. Злоумышленник утверждал, что у него с собой бомба. Правда, ничего конкретного он не требовал и находился в не очень адекватном состоянии.

Тогда почти всем сотрудникам и клиентам удалось покинуть помещение через черный ход. В заложниках у захватчика оставался дин человек, которого вскоре удалось освободить в ходе штурма. Операцию по обезвреживанию преступника он показал в прямом эфире в Инстаграме.