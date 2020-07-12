Количество выздоровевших от коронавируса в Турции вновь превысило число новых инфицированных

Об этом сообщил 9 июля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

При этом общее число выявленных случаев заболевания в республике составило 209 тыс. 962.

Кроме того, 2 тыс. 879 пациентов вылечились за последние сутки, таким образом количество выздоровевших составило 190 тыс. 390.

Вместе с тем за последние 24 часа в Турции провели 50 тыс. 103 теста, а их общее число достигло 3 млн 832 тыс. 623.

В то же время 1 тыс. 179 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, а также 399 интубированы.