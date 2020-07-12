Сотрудника ОМОН задержали с крупной партией наркотиков

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Тюмени сотрудника ОМОН с двумя гражданскими лицами задержали с крупной партией наркотиков. Вес запрещенных веществ не уточняется. Об этом сообщает портал 72.ru.

«Один из задержанных в тот день — сотрудник ОМОНа тюменской Росгвардии, состоящий в родстве с высокопоставленным сотрудником ведомства», — рассказал источник издания. Отмечается, что мужчин задержали на парковке у гипермаркета, они находились в машине.

В Росгвардии сообщили, что подозреваемый уже отстранен от работы. В его отношении ведется следствие. В настоящее время в пресс-службе ФСБ, сотрудники которого и задержали мужчину, комментариев о ходе операции не дают.

Ранее сообщалось, что в Новочеркасске Ростовской области местный житель, подозреваемый в хранении наркотиков, напал на полицейских с топором и лопатой. Пришедшие к мужчине полицейские получили травмы, им пришлось открыть огонь.