Трамп впервые появился на публике в медицинской маске

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Tom Brenner/Reuters
Президент США Дональд Трамп впервые публично надел медицинскую маску во время посещения военно-медицинского центра им. Уолтера Рида вблизи Вашингтона, сообщает CBC.
«Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место», — сказал президент собравшимся журналистам.
Трамп для посещения госпиталя, где лежат американские солдаты, получившие ранения в ходе боевых действий, выбрал маску темно-синего цвета с золотой президентской печатью.
Ранее американский президент не надевал средств индивидуальной защиты публично.
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