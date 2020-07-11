Минниханов выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Тихомирова

Президент РТ Рустам Минниханов направил коллективу Казанского Гипронииавиапрома телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной гендиректора Бориса Тихомирова. Текст документа приводит пресс-служба президента Татарстана.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Бориса Ивановича Тихомирова — одного из опытнейших и авторитетных руководителей в нашей республике. Его трудовая биография, насчитывающая почти полвека, неразрывно связана с Казанским Гипронииавиапром — здесь он сделал первые профессиональные шаги как инженер, прошел становление как руководитель и более 25 лет успешно возглавлял родной институт», — говорится в телеграмме.

«В немалой степени благодаря усилиям Бориса Ивановича, его большому опыту и работоспособности был сохранен и приумножен научно-производственный потенциал института, который сегодня вырос в группу компаний и является ведущей проектно-строительной организацией оборонно-промышленного комплекса России. Его неустанный активный труд стал важным вкладом в промышленное, социально-экономическое развитие Татарстана, в обеспечение качественного роста отечественного авиапрома. Уход личности такого масштаба — огромная, невосполнимая утрата для вас — его коллег, друзей, единомышленников, для всей нашей республики. В благодарной памяти татарстанцев Борис Иванович Тихомиров остается как талантливый, целеустремленный руководитель, настоящий энтузиаст и созидатель, человек высоких целей и достойных свершений», — отметил Минниханов.

Напомним, Тихомиров скончался сегодня утром в больнице на 75-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стал обширный инфаркт.