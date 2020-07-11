Дорогой эконом цена минимального набора продуктов Алтайском крае полгода выросла 14

Новосибирскстат подсчитал темпы роста цен на минимальный набор продуктов в регионах СФО по итогам июня. Больше всего в процентном отношении к предыдущему месяцу выросли цены в Республике Алтай, однако в абсолютных цифрах остается далека как от лидеров, так и от аутсайдеров списка. В целом же в «двух Алтаях» подорожание набора с начала года оказалось самым сильным в Сибири.

Как сообщает Новосибирскстат, речь идет о минимальном наборе продуктов питания, в который входят 33 наименования товаров. В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия – 26,9 %, на долю плодов и овощей (огурцы, помидоры, капуста) приходится 21 %, молочных продуктов (молоко, сметана, масло, сыр) – 19,7 %, мяса и мясопродуктов – 16,1 %, жиров – 4,8 %, рыбы – 4,5 %, чая, соли и специй – 3,4 %, яиц – 1,8 %, сахара и кондитерских изделий – 1,8 %.

Больше всего за этот набор в июне пришлось бы отдать жителям Красноярского края: 5014 рублей. Наименьший показатель был зафиксирован в Омской области: 3986 рублей. Алтайский край показал второй результат среди сибирских регионов по дешевизне набора: 4238 рублей. Республику Алтай, если смотреть на абсолютные цифры, можно было бы отнести к «середничкам»: в июне минимальный продуктовый набор здесь стоил 4738 рублей.

Однако же темпы роста стоимости набора в Республике Алтай оказались самыми высокими в СФО: 7 % по отношению к маю и 15,3 % по отношению к декабрю прошлого года. Алтайский край показал второй результат роста стоимости набора по отношению к декабрю прошлого года: цены с начала года взлетели на 14,2 %. При этом за последний месяц темпы роста оказались средними для Сибири: 4,4 %. Меньше всего цены выросли в Красноярском крае: всего на 1,9 % по отношению к предыдущему месяцу и на 7,3 % к декабрю прошлого года.