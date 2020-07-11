«Принижает имидж бренда»: Рудковская ответила на обвинения Дакоты в дискриминации

Конфликт певицы и продюсера получил продолжение.

После конфликта с Ритой Дакотой вокруг розыгрыша люксовых сумок бренда Lous Vuitton, Яна Рудковская предоставила журналистам сообщение, которое отправила и самой певице. В нем продюсер оправдалась, что не выступала против сотрудничества с Ритой. Дело в том, что Дакота написала в Инстаграме, что будет «раздавать» брендовые сумки — эту формулировку Рудковская и посчитала недопустимой.

«Когда после запуска акции, мне люди пишут: «Вы раздаете сумочки Louis Vuitton» — это снижает градус и уровень этой истории. «Раздаем Louis Vuitton» — вообще звучит странно. Эти вещи выкуплены мною. Поэтому я имею полное право делать замечания», — объяснила Дакоте продюсер.

Рудковская еще раз отметила в сообщении, что она как организатор розыгрыша, а главное, друг бренда, не может позволить такую подачу уникальной акции. К тому же, Дакота фотографировалась с чужими сумками в апартаментах бутика LV, и вводила пользователей в заблуждение, когда писала, что дарит именно их.

«Я не против, чтобы вы были в круге, но я против такой подачи, формулировки, это принижает статус акции, имиджа бренда, к которому я отношусь с большим уважением», — написала супруга Плющенко.

Также Рудковская заявила, что изначально рассчитывала только на 13 блогеров-организаторов гива. Однако, сейчас одно из условий розыгрыша — подписка на 37 страниц в Инстаграме. То есть, 37 блогеров — нормально, а 14 с участием Риты — было много? И еще один любопытный момент: все блогеры публиковали в анонсе гива одинаковый текст. Тогда почему Рудковская раскритиковала именно Дакоту? Эти вопросы остаются без ответа. И пока Яна Рудковская пытается провести гив, пользователи пишут на официальной странице LV гневные сообщения с требованием прекратить сотрудничество с российским продюсером.

Напомним, что сегодня певица Рита Дакота рассказала о буллинге со стороны звездного продюсера. По ее словам, Рудковская запретила артистке участвовать в розыгрыше гива, т.к. ее «дешманский» вид не подходит для люксового бренда.

В скандале с Региной Тодоренко Рита дакота поддержала ведущую «Орла и решки». Она призналась, что они проплакали все утро, когда откровенно поговорили о травле телезвезды из-за слов о жертвах домашнего насилия. А в прошлом году, когда началась массовая травля дочери Алсу после ее победы в шоу «Голос», Дакота пообещала подарить девочке песню.