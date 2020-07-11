В новозбудованому центрі для метань у Луцьку проходить чемпіонат міста з легкої атлетики

Відкритий чемпіонат Луцька з легкої атлетики серед дорослих і юніорів розпочався 11 липня у новозбудованому центрі для легкоатлетичних метань.

Такі змагання в обласному центрі відбуваються вперше, інформує Суспільне.

На чемпіонат приїхали спортсмени з Волині, Рівного, Ужгорода та Києва.

«Центр нещодавно відкрили. Нині тут перші змагання з усіх видів: метання диска, молота, списа та ядра. Далі ведемо перемовини, щоб у нас відбувся Чемпіонат Європи з легкої атлетики», — каже директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Володимир Захожий.

У чемпіонаті бере участь волинянка, учасниця Олімпійських ігор Ірина Климець. Спортсменка розповідає, що приїхала з тренувальних зборів у Мукачево.

Востаннє змагалася ще в лютому, усі інші чемпіонати були скасовані через пандемію коронавірусу.

«Сьогодні виступом задоволена, мій результат 68.76 м. Тепер плавно підводимося до Чемпіонату України, готуюся там показувати вищі показники», — каже спортсменка.

Відкритий чемпіонат Луцька з легкої атлетики серед дорослих і юніорів триватиме два дні. Завтра заплановані змагання з бігових видів.

Нині проводити тренування та підготовку до чемпіонатів у метальному центрі вже виявили бажання спортсмени з Білорусі, Молдови та Польщі, — розповів завідувач кафедри фізичної культури, спорту та здоров’я Луцького НТУ Савчук Сергій. Наразі тривають перемовини.

Нагадаємо, 8 липня легкоатлети провели перше тренування у новозбудованому центрі для метань. Нині він єдиний в Україні. Вартість будівництва майже 2 мільйони гривень.