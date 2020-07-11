Японское море: истребители вылетали на перехват самолета ВВС США

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Разведывательный самолет RC-135 ВВС США над нейтральными водами Японского моря. Для перехвата цели в…

Разведывательный самолет RC-135 ВВС США над нейтральными водами Японского моря. Для перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35с и МиГ-31бм из состава дежурных сил ПВО Восточного военного округа (кадр из видео)

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В небе над Японским морем была зафиксирована цель, которая направлялась к границам России. Военные идентифицировали ее как американский самолет-разведчик и направили на перехват два истребителя. После этого самолет ВВС США развернулся и ушел от госграницы.

Российские истребители Су-35С и МиГ-31БМ в небе над Японским морем вылетали на перехват американского самолета-разведчика, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Японского моря цель, которая направлялась к российской границе.

«Для идентификации и перехвата цели в воздух были подняты истребители Су-35С и МиГ-31БМ из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа, которые после сближения с целью идентифицировали ее как самолет-разведчик ВВС США RC-135», — сообщили в министерстве.

Минобороны также выложило в сеть видео, на котором показан американский самолет. На кадрах можно различить характерную символику: флаг США на обшивке самолета и бортовой номер судна.

Отмечается, что сопровождение проводилось на безопасном расстоянии от цели. Российские летчики соблюли все международные нормы использования воздушного пространства над нейтральными водами. Это видно на кадрах, опубликованных Минобороны РФ.

После того, как американский разведывательный самолет развернулся и взял курс на отдаление от государственной границы России, истребители, сопровождавшие его, вернулись на базу.

Накануне газета Вооруженных сил России «Красная звезда» опубликовала инфографику. В ней говорилось о том, что за неделю к российским границам приблизились 30 иностранных самолетов-разведчиков для проведения разведывательной деятельности.

Сообщается, что разведкой занимались два беспилотника. В материале также отмечается, что за прошедшую неделю российские истребители дежурных сил ПВО восемь раз поднимались в воздух. Их основная задача была не допустить нарушение государственной границы страны. За неделю не было допущено ни одного нарушения воздушного пространства.

Еще раньше — 1 июля— российские истребители морской авиации Су-27 были подняты в воздух для перехвата американского самолета, которых находился в небе над Черным морем. RC-135W Rivet Joint ВВС США был обнаружен системами ПВО на значительном удалении от границ России. После этого за ним велось наблюдение. Для перехвата американского судна были направлены два российских истребителя.

«Российские истребители приблизились к воздушной цели и идентифицировали ее как самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint ВВС США, после чего он взял курс на удаление от государственной границы РФ. Нарушения государственной границы РФ допущено не было», — отмечается в официальном заявлении ЮВО.

По данным пресс-службы Южного военного округа, самолет осуществлял разведку.

«Первого июля 2020 года дежурными силами по ПВО Южного военного округа были своевременно вскрыты действия самолета разведывательной авиации ВВС США над акваторией Черного моря и осуществлено их сопровождение российскими истребителями», — говорится в сообщении.

Российские ПВО регулярно обнаруживают у границ страны воздушные цели, которые обычно проводят разведку у границ. Так, военные России зачастую «видят» самолеты над Черным и Балтийским морями.

В таких случаях на сопровождение, как правило, вылетают истребители ВВС. Они предупреждают иностранных коллег о том, что те могут нарушить госграницу, что неприемлемо. Такие операции проходят в строгом соблюдении международных правил. Однако США и страны НАТО неоднократно говорили о том, что российские летчики во время перехвата создают угрозы безопасности, так как слишком близко приближаются. Например, в конце мая флот США сообщил, что российские истребители приблизились с двух сторон к противолодочному самолету Poseidon P-8A в небе над Средиземным морем, из-за чего тот не мог безопасно маневрировать.

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