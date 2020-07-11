Кудрин оценил состояние российской экономики: «Мы в застое»

Российская экономика находится в состоянии застоя, необходимо проведение достаточных структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом пишет РИА «Новости».

Кудрин отметил, что РФ придется в ближайшие годы быстро уходить от нефтяной структуры экономики и вкладываться в человеческий капитал: госрасходы на науку и образование, по его словам, надо увеличить на 1% ВВП, еще на такой же объем — расходы на здравоохранение.

Кроме того, по мнению главы Счетной палаты, требуется реформа государственного сектора, снижение регуляторной нагрузки на бизнес как минимум вдвое и создание крупных экономических агломераций на уровне регионов.

«Несмотря на то что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое. Непроведение достаточных структурных институциональных реформ стало основой торможения», — заявил Кудрин, выступая в субботу с лекцией перед выпускниками Российской экономической школы (РЭШ).

«Если сбудется официальный прогноз текущего года и спад экономики составит около 5 процентов ВВП, то за последние 10 лет, включая этот год, средний рост нашей экономики будет всего 1 процент ВВП. Это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли», — заключил глава Счетной палаты.