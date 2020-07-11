Состояние Йеллоустоуна в июне 2020 года: гейзер Стимбот начал чаще извергаться, а кальдера по-прежнему оседает

Йеллоустоунская вулканическая обсерватория опубликовала отчет за прошлый месяц на официальном сайте Геологической службы США. Специалисты отмечают, что кальдера продолжает активно оседать, а один из самых крупных гейзеров Стимбот не прекращает извергаться, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Обсерватория отмечает, что на данный момент уровень опасности находится на отметке «нормальный». Это значит, что пока что нет никакого повода для паники. За июнь 2020 года гейзер извергался через каждые несколько дней 6 раз. Если сравнивать с прошлыми показателями, то такие извержения для гейзера слишком частые. Кроме того, в прошлом месяце специалистам удалось зафиксировать 102 землетрясения в области супервулкана. Самые сильные толчки достигали отметки в 2,8 балла. Эпицентр землетрясения находился недалеко от Мамонтовых горячих источников. Данное событие зафиксировали 5 июня в 7 часов вечера.За июнь в Йеллоустоуне произошла серия из 17 слабых землетрясений. Толчки фиксировались на протяжении трех дней – с 12 по 15 июня. Сила толчков находилась в пределах 0,4-2,8 баллов. Самое сильное из этих землетрясений произошло ночью 14 июня. Стоит отметить, что на данный момент специалисты отмечают, что сейсмическая активность супервулкана Йеллоустоун находится на фоновом уровне. Беспокойство у экспертов вызывает то, что кальдера супервулкана продолжает достаточно активно оседать. Процесс начался еще в 2015 году и с того времени кальдера каждый год опускается на 3 сантиметра.Пока что специалисты не поднимают панику и продолжают наблюдать за происходящим. Они заверили, что если будут зафиксированы какие-то серьезные изменения, о них сразу же сообщится.