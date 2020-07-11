Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров

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Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на статистику Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выяснилось, что в мае 2020 года средний размер лимита по кредиткам держателей в возрасте 60–65 лет превышал 67 тыс. руб. Стоит отметить, что такие цифры являются максимальными за последний год.

При этом банки уменьшали объем доступных средств на кредитках держателям карт других возрастных групп. Сильнее всего ощутили это россияне (30–39 лет) и (40–49 лет): в этих группах за три месяца пандемии показатель упал на 8,3% и на 6,7% соответственно.

По мнению старшего аналитика банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежды Караваевой, лояльность банков к заемщикам-пенсионерам во время пандемии объясняется тем, что они выглядят более надежными, в отличие от молодых граждан.

«Менее импульсивны в плане покупок и более дисциплинированны в плане исполнения своих платежных обязательств», — добавила она.

Еще одной причиной может быть частичная независимость людей старшего возраста от экономической конъюнктуры, заключила Караваева.

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