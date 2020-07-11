Кудрин считает, что правительство должно решительнее бороться с кризисом

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на открытии гражданского форума «Настоящее…

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что российские власти должны более решительно действовать в борьбе с нынешним кризисом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, правительство «немножко медленно» реагирует на вызовы кризиса, который не похож на кризисы предыдущих лет.

«Наши старые рецепты не всегда срабатывают. Вот почему нам сегодня надо бы действовать более решительно», — добавил Кудрин.

Он отметил, что низкий уровень долговой нагрузки в России является хорошим резервом для борьбы с кризисом. По мнению главы Счетной палаты, этот резерв слабо используется, хотя можно было бы занять на 2-3 триллиона рублей больше и поддержать как население, так и экономику.

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