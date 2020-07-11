Администрация Барнаула вернулась идее санобработки улиц остановок счет бюджета

Новый этап обработки

В Барнауле власти решили вернуться к практике санитарной обработки подземных переходов, мест общего пользования, а также остановок общественного транспорта и уже задумываются о том, чтобы возобновить обработку дорог. Новый этап «отмывания» Барнаула от инфекции обойдется бюджету города в 1,5 млн рублей, как следует из информации, опубликованной на сайте Госзакупок.

Как сообщается на сайте горадминистрации, мероприятия вновь решили проводить с целью снижения риска инфицирования и предупреждения распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией в Барнауле. В план обработки включены 57 общественных территорий, три подземных пешеходных перехода и 626 остановочных павильонов. К работам специалисты приступили с 9 июля.

Как следует из контракта, опубликованного на сайте Госзакупок, все упомянутые объекты до сентября необходимо будет обработать по 10 раз. Стоимость работ составила 1 537 593 рубля. Источник финансирования – городской бюджет. Отметим, что, как и в прошлый раз, контракт был заключен на неконкурентных условиях с единственным поставщиком. Им вновь стало МБУ «Автодорстрой».

Заметим, что предыдущий контракт на санобработку города с «Автодорстроем» администрация расторгла еще до его фактического завершения, однако выплатила подрядчику почти всю оговоренную сумму: 5 369 932 рубля из 5 529 197 рублей. Примечательно, что изначально контракт стоил около 7 млн рублей, но затем цена без видимых причин упала до 5,4 млн рублей. Причины разрыва контракта также остались неизвестными. Отмечалось только, что расторжение произошло по взаимному согласию сторон.

В связи с этим городские активисты неоднократно выражали недовольство непрозрачностью и фактической неподотчетностью качества и полноты исполнения работ по этому контракту. Они отмечали, что, основываясь на собственных наблюдениях, не могут назвать обработку тщательной. Также высказывались сомнения в эффективности этой меры.