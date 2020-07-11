Самые интересные видео 11 июля

«Блокнот» собрал пять пять самых ярких и необычных видеороликов, опубликованных сегодня в сети

В сегодняшней видеоподборке: самый нежный телохранитель, непредвиденный полет и очень милый и толстый енот.

На первом видео — незапланированный полет на воздушном шаре. Нога бедолаги попала в петлю страховочного троса. К счастью, шар удалось быстро вернуть на землю.

Сеть растрогал телохранитель корейской поп-звезды IU (Айю), нежно заботящийся о ее прическе. Он с такой заботой и осторожностью помогал Айю завязать подаренный фанатами венок и поправлял ободок с рожками, что многие начали строить догадки: а не влюблен ли телохранитель в свою клиентку?

На третьем видео — ситуация с малым бизнесом в Волгоградской области. Сначала смешно… хотя нет, грустно с самого начала. Судя по всему, это станция Котельниково.

На озере Аслыкуль в Башкирии автомобиль на скорости въехал в отдыхающих. Водитель бешеной тачки пытался забраться на гору, а потом развернуться. Но что-то пошло не так и он не справился. Несколько человек получили легкие травмы.

Енот пытался заняться паркуром, но его толстая пятая точка решила иначе. Иногда, как бы мы ни старались достигнуть цели, обстоятельства ставят нам палки в колеса. Вот и с енотом из пятого ролика случилось непредвиденное.