Калын: Любая попытка разделить Ливию приведёт к разрушительным последствиям

«Если возникнет подход в духе «давайте разделим Ливию, оставим эту часть этим и отдадим ту тем», это будет иметь разрушительные последствия для страны. <…> Подобные слухи уже не раз всплывали. В настоящее время существует политическое разделение, а не разделение по признаку племен или сект, религии или даже географии, и есть определенные субъекты, которые навязывают его», — цитирует его Hürriyet.

Он подчеркнул, что некоторые страны поддерживают в Ливии одну сторону в целях углубления этой дезинтеграции.

Турция считает эту политику «опасной», сказал представитель президента, подчеркнув, что «крайне важно защитить территориальную целостность и политическое единство Ливии».

В Ливии, если приоритетом является мир и безопасность ливийского народа, эти вопросы можно решить исходя из природных ресурсов, политического единства и территориальной целостности страны, отметил Калын.

Решение в Ливии возможно найти не военным путём, а посредством политики, подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, продвижение политического процесса в рамках принципов, установленных Берлинской конференцией, особенно под эгидой ООН, является главным предпочтением Турции. От также отметил, что Анкара будет и впредь поддерживать базирующееся в Триполи Правительство национального согласия (ПНС), возглавляемое премьер-министром Файесом Сараджем.

Представитель турецкого президента подчеркнул, что ПНС готово объявить о прекращении огня в случае вывода войск генерала Халифа Хафтара на позиции, оговоренные в Схиратском соглашении 2015 года. Поэтому силы Хафтара должны отступить от Сирта и Юфры, отметил он.

Недавнее нападение на авиабазу Ватия в Ливии указывает на «реальные намерения» Хафтара, который до недавнего времени говорил о прекращении огня, сказал Калын.

«Это противоречит международному праву», — добавил он.