Масочный режим в Алтайском крае ужесточили

Губернатор Алтайского края распорядился усилить контроль за соблюдением коронавирусных мероприятий; без масок теперь не пустят в транспорт.

В Алтайском крае на заседании оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением в Алтайском крае новой коронавирусной инфекции COVID-19 губернатор Виктор Томенко распорядился усилить контроль за соблюдением масочного режима.

Масочный режим в Алтайском крае с 11 июля в магазинах, до какого числа продлилиВ ходе заседания была рассмотрена эпидемиологическая ситуация в регионе, которая, начиная с этой недели, ухудшается. Только за прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 224 заразившихся новой коронавирусной инфекцией.

По мнению членов оперштаба повсеместное несоблюдение масочного режима привело к увеличению темпов распространения инфекции в крае. Также среди причин ухудшения эпидситуации – ряд грубых нарушений действующего режима ограничительных мер владельцами различных объектов и проведение массовых мероприятий. О сроках продления масочного режима информации нет..

В связи с этим предложено ввести запрет на обслуживание посетителей магазинов, аптек, пассажиров общественного транспорта без средств защиты органов дыхания. Также рассмотрены предложения о возобновлении тренировок спортсменов из профессиональных команд, о снятии запрета на торговлю непродовольственными товарами в нестационарных объектах и рынках.

С учетом сложившейся эпидемиологической обстановки на заседании штаба принято решение детально изучить внесенные предложения с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Алтайскому края.

Рассмотренные инициативы будут учтены при подготовке новой редакции указа Губернатора о мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией.