SpaceX отменила запуск спутников Starlink

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John Raoux/AP

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с группой интернет-спутников Starlink, запланированный на 11 июля. Об этом сообщается на странице компании в Twitter.

Отмечается, что полет был отменен, чтобы дать больше времени для проверки.

В настоящее время компания определяет следующую возможность запуска.

Новая целевая дата будет объявлена после подтверждения временного диапазона.

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