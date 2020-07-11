Еще два случая смерти от COVID-19 подтвердилось в Татарстане

В Татарстане за прошедшие сутки подтвердилось два случая смерти от коронавирусной инфекции. Общее число погибших достигло 23 человек, говорится в сообщении республиканского оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Житель Казани 1942 года рождения был госпитализирован 6 июня с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ №16 Казани. Течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 11 июня на фоне ухудшения состояния пациент переведен в отделение реанимации. В дальнейшем на фоне проводимой терапии его состояние сохранялось тяжелым. 16 июня оно резко ухудшилось, наступила остановка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, констатирована смерть.

20 июня в Чистопольскую ЦРБ была госпитализирована пациентка 1952 года рождения с коронавирусной инфекцией, вызванной вирусом COVID-19, осложненной вирусной пневмонией тяжелой степени. Имелись хронические сердечно-сосудистые заболевания. Смерть наступила 26 июня.

В оперштабе отметили, что причины смерти в обоих случаях установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

Всего за прошедшие сутки в Татарстане выявили 35 новых инфицированных. Общее число случаев заражения в республике достигло 4 964. Выздоровели за весь период 3 835 человек, в том числе 68 — за минувшие сутки.