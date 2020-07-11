Массовая гибель слонов в Южной Африке вызвана неизвестным патогеном

Причиной смерти огромного количества слонов в Ботсване (Южная Африка) стал «новый патоген» или иными словами какой-то неизвестный ученым вирус. Больше о происходящем нет никакой информации или же она была вовремя засекречена, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На сегодняшний день в Ботсване продолжают погибать массово слоны. С начала мая этого года было обнаружено более 280 мертвых особей. Если учесть неофициальные подсчеты, то количество погибших слонов достигает 400 особей. На тушах специалисты не нашли совершенно никаких подтверждений, поэтому версия с браконьерами и хищниками не принималась во внимание. Подобные результаты исследований говорят о том, что слоны либо отравились, либо же заболели какой-то инфекцией. Власти в самом начале исключили возможность заражения сибирской язвой. Стоит отметить, что изучение образцов тканей умерших животных происходит слишком медленно из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Проанализировать образцы удалось совсем недавно. Одуэце Кабото в прошлую пятницу заявил о том, что он получил результаты исследований, которые указывают на наличие неизвестного патогена. Чем же именно является данный патоген, никто не говорит.В социальных сетях можно встретить информацию о том, что эксперты нашли новый очень опасный вирус или же бактерию. На данный момент ожидаются результаты исследований еще двух лабораторий, которые якобы должны подтвердить информацию о патонене.За последнюю неделю в стране нашли еще 6 мертвых слонов. Все выглядит так, как будто бы животные просто шли и потом внезапно упали замертво. Изначально специалисты считали, что умершие особи могли отправиться водой, но тогда бы пострадали не только слоны, но и остальные птицы и животные, которые пили воду с ближайших водоемов. Так, как подобного не наблюдается, то версия с отравлением также была отклонена.