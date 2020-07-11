На Солнце возник «каньон огня», который может стать угрозой для Земли

Астрономы предупредили о том, что несколько дней назад на Солнце появился «каньон огня», который может стать причиной выброса облака заряженных частиц, направленных в сторону нашей планеты, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Раньше астрономы уже говорили о том, что они заметили, что магнитное поле Солнца было нарушено. Из-за этого поверхность стала недостаточно стабильной. Нарушение в магнитном поле привело к образованию структуры, которая получила название «каньон огня».В этой части звезды был отмечен выброс корональной массы. На данный момент астрономы боятся, что Солнце может выбросить еще один поток плазмы, но более мощный, который будет направлен в сторону Земли. Специалисты сейчас занимаются моделированием данной ситуации, чтобы определить, затронет ли поток, в случае его выброса, магнитное поле нашей планеты. Кроме того, эксперты переживают, что могут случиться и другие выбросы плазмы в дальнейшем. Поток солнечных частиц может провоцировать возникновение северного сияния. Подобное происходит тогда, когда частички начинают взаимодействовать с атмосферой нашей планеты. Но сегодня специалисты предупреждают о том, что если поток будет слишком сильным, то это спровоцирует не только северные сияния и магнитные бури, но и многие другие неприятные последствия. Слишком сильный солнечный ветер может привести к нагреву атмосферу, что станет причиной ее резкого расширения. Кроме того, в магнитосфере могут усилиться токи, что отрицательно скажется на напряжении в линиях электропередачи. Также могут пострадать спутники.Профессор Сандра Чепмен отметила, что за последние 150 лет наблюдалось только 6 сильных солнечный бурь, которые крайне отрицательно сказались на Земле. Данное явление очень редкое, поэтому повода для беспокойства пока что нет.