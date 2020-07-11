Украина нарастила импорт газа до шестилетнего максимума

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РИА «Новости»

Украина нарастила импорт природного газа в страну до 70 млн куб. м/сутки — это максимальный показатель с 2014 года. Об этом сообщил глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

По его словам, это стало возможным благодаря появлению виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса.

Макогон отметил, что в 2019 году максимальная мощность по импорту достигала лишь 66 млн куб. м в сутки.

«Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн куб. м в сутки», — уточнил он.

Глава ООО «Оператор ГТС Украины» также сообщил, что весомая часть импорта направлена на сезонную закачку в подземные хранилища газа (ПХГ), при этом большие объемы закачки производят европейские компании.

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