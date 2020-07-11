Крым посетили 400 тысяч человек за первые 10 дней туристического сезона

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Курорты Крыма посетили за первые 10 дней открытия туристического сезона в России около 400 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра курортов и туризма Республики Крым Вадима Волченко.

По словам министра, в июле полуостров посетят около 1,5 миллиона туристов.

Отмечается, что эти цифры сопоставимы с показателями прошлого года.

Крым начал принимать россиян из других регионов с 1 июля. С 15 июня внутренний туризм стал доступен для крымчан.

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