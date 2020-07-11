Российской экономике приписали состояние застоя

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Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин

Илья Питалев/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что российская экономика находится в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, цитирует РИА «Новости».

«Несмотря на то, что мы об этом говорим много лет, к сожалению, политических решений не принимается. К сожалению, мы стоим. Мы в застое», — начал Кудрин.

Он предполагает, что в ближайшие несколько лет государству придется делать значительные вложения в человеческий капитал в виде науки, образования и здравоохранения. А также отказываться от нефтяной структуры экономики. Выйти из застоя могут помочь и существенные экономические реформы в РФ.

По мнению главы СП, именно непроведение достаточных изменений стало основой торможения российской экономики.

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