Руководство филиалов двух из Алтайского края признало вину служебных махинациях взятках

СУ СКР по Алтайскому краю завершило расследования двух уголовных дел в отношении представителей руководства региональных ДСУ. В одном случае начальник управления обвинялся в растрате, а во втором – главный инженер был задержан за получении взятки. Оба они признали свою вину, уголовные дела переданы в суд.

Как уточнили в краевом следкоме, в первом случае речь идет о начальнике филиала Новичихинского ГУП ДХ Алтайского края «Южное ДСУ». Его обвиняют в крупной растрате с использованием своего служебного положения. По данным следствия, в 2019 году обвиняемый похитил вверенное ему имущество, путем продажи его третьим лицам, причинив ущерб предприятию в сумме более 370 тысяч рублей.

Что касается второго уголовного дела, там фигурантом проходит главный инженер Славгородского филиала ГУП дорожного хозяйства Алтайского края «Северо-Западное ДСУ». По версии следствия, в период с сентября по октябрь 2018 года главный инженер неоднократно получал взятки от представителя одной из компаний на общую сумму более 129 тысяч рублей. Средства переводились на банковские счета обвиняемого за то, что он предоставлял спецтехнику филиала данной фирме без заключения договоров и оприходования денег в кассу. Оперативное сопровождение по данному уголовному делу осуществляли сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Алтайскому краю.

В ходе следствия оба обвиняемых полностью признали свою вину в совершенных преступлениях. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направили суд для рассмотрения по существу.