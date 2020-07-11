Жена Уилла Смита раскрыла правду о романе с 27-летним любовником

Джаде Пинкетт пришлось рассказать о связи с певцом Аугусто Алсиной.

Новость о том, что 51-летний голливудский актер Уилл Смит разрешил своей супруге Джаде Пинкетт завести любовника, «взорвала» Интернет. Во всем мире фанаты пары недоумевали: как актер мог согласиться на открытые отношения после 23 лет брака? Миссис Смит раскрыла правду о связи с молодым любовником в шоу Red Table Talk. Женщина в присутствии своего известного супруга публично призналась в измене.

По словам актрисы, она больше не могла молчать, когда слухи о ее интрижке на стороне просочились в СМИ. Роман Джады Пинкетт с 27-летним Аугусто Алсиной случился четыре с половиной года назад. На тот момент в их отношениях с Уиллом Смитом произошел раскол, и они решили «временно расстаться». Джада Пинкетт нашла утешение в молодом любовнике. При этом, женщина опровергла информацию о том, что на этот роман она получила «благословение» от актера.

«Вы знаете, единственный человек, который может дать разрешение в этих конкретных обстоятельствах, это я сама», — сказала Пинкетт Смит.

Супруга Уилла Смита назвала эту связь «путаницей». По ее словам, после романа с Алсиной, она осознала собственную «эмоциональную незрелость и незащищенность».

«Да, это были отношения, абсолютно. Мне было очень больно, и я была очень разбита. Тогда, в процессе тех отношений, я определенно поняла, что невозможно найти счастье на стороне, а не внутри себя», — призналась жена актера.

Уилл Смит заявил, что смог смириться с изменой супруги, и между ними больше нет секретов. А слухи об их свободных отношениях распространял Аугусто Алсино, который, видимо, хотел пропиариться за счет жены известного актера.

Напомним, что в 2015 году в прессе действительно появились новости о разводе Смита с женой. Были слухи о том, что пара давно не живет вместе, но голливудский актер сразу же опроверг эту информацию.