Эпидемия коронавируса в Турции достигла своего пика и теперь должна пойти на спад

Согласно данным Министерства здравоохранения республики, общее количество зарегистрированных случаев заболевания в стране за последние 24 часа выросло на 1 тыс. 41 до 208 тыс. 938. Официальное число погибших правительства за тот же период увеличилось на 22 человека до 5 тыс. 282 человек.

По словам Коджи, первопричиной нового роста инфекций стало нежелание населения следовать профилактическим мерам, таким как ношение медицинских масок, поддержание социальной дистанции и соблюдение личной гигиены.

«Я прошу вас помнить, что недавние смертельные случаи вызваны предотвратимыми причинами. Вирус, вызывающий заболевание, передаётся воздушно-капельным путём. Маска — является самой необходимой мерой предосторожности во всём мире», — сказал министр в заявлении, опубликованном на Arti Gerçek.

Министр упомянул, что по имеющимся данным большое количество случаев заражения связанны с посещением семейных мероприятий и свадеб.

Отметим, что в Турции наметился рост числа ежедневных зарегистрированных случаев после того, как турецкое правительство ослабило ограничения, направленные на снижение уровня заражения в различных аспектах турецкого общества, несмотря на предупреждения медицинских экспертов и бизнесменов.

По официальным данным, с 11 июня ежедневно регистрируется от 1 тыс. до 1 тыс. 500 новых случаев коронавируса, что вызывает обеспокоенность в связи с необходимостью повторного введения некоторых ограничений в отношении населения.

«За последние семь дней в 81 провинции 18 тыс. человек были оштрафованы за несоблюдение правил», — сказал Коджа, призывая граждан принимать превентивные меры.

Среди провинций с наибольшим количеством случаев заболевания в среднем за последние три дня оказались Стамбул, Анкара, Газиантеп, Конья, Мардин, Диярбакыр, Шанлыурфа, добавил он.

«В некоторых крупных городах наибольшее количество заразившихся еженедельно было зафиксировано на пятой неделе эпидемии», — написал министр в своём Twitter в среду.

Напомним, что первый случай коронавируса в Турции был выявлен 11 марта.

«Самые высокие показатели в 13 провинциях отмечаются в течение последнего месяца или совсем недавно», — сказал он.

В соответствии с другими данными Министерства, с вечера вторника выздоровело 2 тыс. 219 пациентов, в результате чего общее число излечившихся в стране достигло 187 тыс. 551.