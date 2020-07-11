«Свободу!»: около 20 тысяч человек вышли на митинг в поддержку задержанного губернатора в Хабаровском крае

В Хабаровске прошла несогласованная акция поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщает ТАСС. По подсчетам СМИ, на площадь Ленина вышли около 30 тыс. человек, полиция никого не задерживала.

Митинги в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала

Аккаунт Константина Рыжова в твиттере

Собравшиеся люди скандировали слова поддержки в адрес задержанного главы региона.

Очевидцы сообщают, что людей на стихийном митинге было так много, что они перекрыли движение на нескольких улицах в центре города.

Такое ощущение, что уже весь Хабаровск вышел на улицу. Город гудит и скандирует «Свободу! Свободу!». Подключайтесь к прямому эфиру: https://t.co/yM36JRfiO0#Хабаровск #ЯМыФургал pic.twitter.com/8UrcXLb1v9 — Константин Рыков (@rykov) July 11, 2020

Несанкционированное шествие произошло и в Комсомольске-на-Амуре — на центральной площади собрались около тысячи человек.

Напомним, что на днях губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца по подозрению в организации заказных убийств в 2004—2005 годах.

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