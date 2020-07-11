Температура на Земле повысится на 1 градус не к 2100 году, а уже через 5 лет

Специалисты после расчетов сделали вывод, что шансы повышения температуры на 1,5°С составляют 1 к 5. До 2024 года ожидается поднятие на 1°С по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи. Имеются риски, что в определенном году повышение вообще составит 1,5°С.

Неутешительные прогнозы были сделаны после анализа данных больше десятка метеорологических центров, разбросанных по всему миру (США, Британия, Китай, Австралия). Ученые учли как естественные изменения климата, так и антропогенное влияние на природу.

Оценки экспертов не означают, что Парижское соглашение не имеет смысла: оно пока что только показывает, как люди близко подошли к той точке невозврата, когда всё вокруг начнет деградировать и разрушаться.

Быстрее всего будет нагреваться Арктика, а в Атлантическом океане увеличится количество штормов. В 2020 году в Южной Америке и Австралии ожидается засушливая погода по сравнению с аналогичными периодами прошлых годов.

Земля уже нагрелась на 1°С по сравнению с доиндустриальной эпохой. Вскоре увеличение составит 2°С. 2019 год уже стал самым жарким за всю историю наблюдений. Возможно, 2020 год побьет все рекорды. Это станет известно на очередном докладе ООН. Неизвестно, какая обстановка будет в конце столетия. Вся надежда на циклические климатические колебания, когда по ряду причин устанавливается более холодная погода.