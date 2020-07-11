В Парагвае озеро неожиданно стало кроваво-красным

Директор отдела дикой природы Мадис Нерис пару недель назад отдала приказ специалистам провести исследование образцов воды, которая по непонятным причинам приобрела красный оттенок. Данное явление шокировало местных жителей, которые не поняли, что произошло с озером.

Водохранилище находится на ферме, которая располагается примерно в 9 километрах от департамента Бокерон, что в городке Лома-Плата. Озера небольшого размера, которые находят по близости не изменили свой цвет. После исследования образцов воды, результаты показали, что озера находятся в отличном состоянии, если смотреть с точки зрения экологического баланса.

В интернет было выложено видео, в котором Роза Морель объяснила причину покраснения воды. Чиновница уверена в том, что покраснение вызвано естественными причинами. Из-за того, что на данный момент в регионе наблюдается сильная засуха, а в воде присутствует недостаточное количество кислорода, начали цвести красные водоросли. Именно они и могли спровоцировать изменение цвета на кроваво красный.

Конечно, в ближайшее время будут проведены дополнительные исследования, чтобы подтвердить эту версию. Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда в водоеме меняется цвет воды на красный. Практически во всех случаях причиной действительно выступали красные водоросли.