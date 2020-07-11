Рекомендации по выбору межкомнатной двери

Замена дверей в квартире или доме это кропотливая работа. Такое желание вызвано старостью или необходимостью обновить дизайн, более эффективно использовать пространство, получить больше места и просто сэкономить. Несмотря ни на что это непростая затея. Чтобы выбрать дверь высокого качества стоит знать разновидности, достоинства и недостатки конструкции. На сайте https://dveritut.com.ua/ можно подобрать межкомнатные двери.

Методы изготовления и виды

Их различаются по конструкции:

Каркасные или щитовые. Исходя из названия можно понять, что они состоят из каркаса и полотна, нашиваемого на него. Он довольно популярен из-за низкой цены, но не отличается высоким качеством. Разобраться помогут следующие приемы. Находясь в магазине просто покрывайте двери. Глухие, почти неслышные щелчки в замках свидетельствуют о качественной фурнитуре. Громких, звенящих механизмов стоит остерегаться. Насколько прочен каркас проверяют с использованием ноги. Для этого поставьте ее в проем и начните закрывать дверь. Конструкция невысокого качества сразу изогнется. Филенчатые — это сборно-разборные двери, которые изготавливаются из филенки, в ее основе лежит ряд материалов: МДФ, массив дерева, стекло. Филенку вставляют внутрь периметра самого полотна. К основным плюсам относят устойчивость к воздействию температур и высокие дизайнерские свойства. Высококачественные конструкции прослужат не одно десятилетие. Царговые двери также относятся к сборно-разборным конструкциям. Если рассматривать их с технической стороны, то они похожи на предыдущий вариант, но имеют некоторые отличия. В таких дверях само полотно поделено на два стоевых профиля, которые соединяются перекладинами с использованием ставных шкантами и стяжных винтов. Они вставляются друг в друга и в вертикальные боковины с помощью шпунтов и пазов. Горизонтальные элементы делают конструкцию более жесткой. Комбинированные двери отличаются прочностью, жесткостью, хорошим внешним видом и отличной звукоизоляцией. Разные комбинации отделки порадуют даже самого требовательного покупателя.

Какие бывают конструкции

Двери разных типов и форм могут быть изготовлены с использование разных материалов. Если выбирать по прочности и неприхотливости в уходе, то лидируют искусственные материалы. Качественные двери из массива дерева стоят недешево. Они помогут под черкнуть ваш статус, но за ними нужно знать ка ухаживать. Иначе их срок эксплуатации сократиться в несколько раз.

Поэтому производители предлагают компромисс, производные от 100% дерева их структура похожа но они более доступны. К ним относятся клееный брус, натуральный и «файн-лайн» (восстановленный) шпон.

Экошпон в его основе которого полимер, натуральные волокна и специальные красители. Такой прием позволяет получить максимально естественную фактуру материала, помимо этого такие двери приятны при прикосновении. Соблюдение простых правил позволит выбрать изделие которое прослужит не одно десятилетие.