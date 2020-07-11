Зібрали кошти на операцію та доглядають: волинські газовики врятували цуценя, яке втрапило під машину. ВІДЕО

Працівники луцького відділення «Волиньгаз» рятують тримісячне цуценя на ім’я Мася. Тварина нині живе на підприємстві. Після операції за нею доглядають працівники відділення.

«Під машину цуценя втрапило 3 тижні тому», — розповів Суспільному водій-слюсар Павло Комар.

Чоловік на підприємстві працює більше 25 років. Одного дня по дорозі на роботу побачив цуценя зі зламаними задніми лапками. Песика збили автомобілем і залишили помирати. Тоді, каже чоловік, вирішив відвезти тварину до ветеринара.

Щоб врятувати цуценя, газовики зібрали гроші. Необхідна сума набралася за 2 дні. Масю прооперували, в лапі нині металеві штифти.

«Перелом 2-х кісток, хірургічне втручання та операція це все затратне, то ми зробили знижку. Операція пройшла успішно, тваринка реабілітується», — розповів ветеринар Андрій Мартинюк, який лікував цуценя газовиків.

Нині Мася йде на поправку. Щодня отримує уколи, їх тварині газовики роблять самостійно.

Коли газовики розмістили у соцмережах фото з врятованим песиком, за нею вишикувалася ціла черга потенційних господарів, але Масю вже нікому не віддадуть, каже Павло Комар.

