СМИ: Бруклин Бекхэм женится на дочери миллиардера Николе Пельтц

По информации издания The Mirror, старший сын Дэвида Бекхэма, 21-летний Бруклин, сделал предложение своей девушке, 25-летней Николе Пельтц. Фотограф встречается с дочерью знаменитого американского промышленника и миллиардера Нельсона Пельтца десять месяцев.

Бруклин рассказал своим друзьям в Калифорнии, что сделал предложение Николе. В его компании об этом знает каждый, они влюблены по уши. Дэвид и Виктория благословили его. Эта новость воодушевила всю семью: по их мнению, после череды непростых отношений Бруклин наконец-то нашел подходящую ему избранницу,

— говорят инсайдеры.

PR-директор Бруклина, который также представляет интересы его родителей Дэвида и Виктории, отказался от комментариев. Так что узнать, насколько информация достоверна, пока у британских СМИ не получается.

Ранее Бруклин встречался с актрисой Хлоей Грейс Морец и моделью Ханой Кросс. Пельтц до Бекхэма крутила роман с Анваром Хадидом и, по слухам, с Джастином Бибером.