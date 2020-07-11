Умер гендиректор АО «Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров

Генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров скончался сегодня утром в больнице на 75-м году жизни. Об этом сообщил «БИЗНЕС Online» осведомленный источник.

Информацию о смерти подтвердил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшов.

По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт. Как сообщил источник, похороны, вероятнее всего, состоятся в понедельник.

Замглавы минпромторга РТ Тимур Саматов также подтвердил корреспонденту «БИЗНЕС Online» смерть Тихомирова. По его словам, гендиректор умер от обширного инфаркта.

«БИЗНЕС Online» обратился за комментарием в пресс-службу АО «Казанский Гипронииавиапром». Информацию обещали предоставить позднее.

Борис Тихомиров родился в поселке Абезь Коми АССР 8 мая 1946 года. Окончил факультет электропривода и автоматизации промышленных установок Московского энергетического института (1970). С 1970 по 1994 год занимал должность инженера и главного специалиста казанского филиала «Гипронииавиапром». В 1994-м стал генеральным директором.

Тихомиров также являлся членом координационного совета по кадровой политике строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Среди наград и званий: заслуженный машиностроитель ТАССР и заслуженный строитель РТ. Лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники. Награжден почетными грамотами Госстроя России, министерства авиационной промышленности РФ, Казанского Совета народных депутатов, нагрудным знаком «Почетный авиастроитель». Является почетным гражданином Казани (2019).

12 июня, в День России, президент РТ Рустам Минниханов наградил Тихомирова орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».