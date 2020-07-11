Президент Казахстана поинтересовался вспышкой «пневмонии неизвестной природы»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поинтересовался у министра здравоохранения Алексея Цоя возможной вспышкой в стране «пневмонии неизвестной природы». Об этом пишет «Sputnik Казахстан».

«Появились какие-то слухи о том, что у нас в стране якобы свирепствует пневмония неизвестной природы, которая, естественно, не учитывается в нашей статистике. Что это за пневмония, на самом деле это есть или нет? Какова смертность от этой пневмонии?» — спросил Токаев на заседании правительства.

В ответ министр здравоохранения рассказал, что за первое полугодие 2020 года было зарегистрировано почти 100 тысяч случаев пневмонии, из них за первую неделю июля — свыше 55 тысяч. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 55,4 процента.

Цой добавил, что за прошлый месяц число зафиксированных смертей от пневмонии увеличилось в 2,3 раза и составило 628 случаев. В июне прошлого года было зарегистрировано 274 смертельных исхода, сказал министр.

Он заявил, что сейчас в Казахстане разворачиваются резервные койки. У половины из всех пациентов с пневмонией — отрицательный тест на коронавирус. Токаев назвал сложившуюся ситуацию чрезвычайной.

С 5 июля в Казахстане введен двухнедельный жесткий карантин. В стране приостановили автобусное сообщение между регионами, работа общественного транспорта в городах ограничена. Запрещены массовые мероприятия, деятельность крытых рынков, салонов красоты, кинотеатров, религиозных объектов. По последним данным, в Казахстане заразились коронавирусом более 56 тысяч человек, умерли 313 пациентов.