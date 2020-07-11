Абхазия выразила готовность открыть границу и принимать российских туристов

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Кандидат в президенты Абхазии, лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания
РИА «Новости»
Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что республика готова открыть границу с Россией и начать принимать организованные группы туристов, цитирует «Интерфакс».
Политик отметил, что решение о возможном открытии абхазо-российской границы еще не принято. Однако Абхазия не меняют свою позицию и готова возобновить транспортное сообщение с Россией с 15 июля. Бжания уточнил, что они согласны принимать только организованные группы туристов в определенных домах отдыха, где возможно оказать медицинскую помощь.
Источник сообщил агентству, что решение об открытии границы будет обсуждаться в России 13-14 июля во время заседания оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.
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