Жириновцы озвучили тройку своих выдвиженцев довыборы Алтайское Заксобрание

10 июля алтайское реготделение ЛДПР провело очередную конференцию, на которой были определены кандидаты на довыборы в Алтайское Заксобрание. Об итогах заседания сообщается на сайте краевой ячейки партии.

Так, по округу № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы) выдвигается кандидат экономических наук, преподаватель Алтайского аграрного университета и Алтайской академии гостеприимства Людмила Цивилева. На округе № 26 (часть Октябрьского района Барнаула) за мандат поборется координатор Барнаульского отделения ЛДПР, помощник депутата фракции ЛДПР в АКЗС Александр Мокров. По округу № № 31 (часть Бийска) будет баллотироваться координатор Приобского районного отделения ЛДПР, помощник депутата фракции ЛДПР в Бийской гордуме Светлана Кирилова.

Интересно, что вопреки ожиданиям некоторых наблюдателей, приехавший из Москвы и. о. координатора реготделения ЛДПР Максим Крайн не будет пытаться пробиться в текущий созыв в АКЗС, чтобы громко заявить о себе или повысить узнаваемость для избирателей. В частности, ранее он в интервью «Банкфаксу» он рассказывал, что имеет большие амбиции. Не исключено, что он решил не распыляться на довыборы и сохранить силы и ресурсы для выборной кампании следующего созыва парламента.

Между тем короткий список самовыдвиженцев пополнился 21-летним студентом АлтГУ Дмитрием Трегубом. Для регистрации ему предстоит собрать около 2 тысяч подписей.

Напомним, что остальные парламентские партии ранее уже озвучили своих кандидатов на довыборы в АКЗС. Округ № 12: Максим Кочев (ЕР), Татьяна Медведева (КПРФ), Елена Афанасьева (СР). Округ № 26: Артем Шамков (ЕР), Антон Арцибашев (КПРФ), Павел Иванченко (СР). Округ № 31: Григорий Бахтин (ЕР), Евгений Хорошилов (КПРФ), Елена Речкова (СР). Также по округу № 26 сдал пакет документов оппозиционный политик Андрей Крылов.