«Билась в истерике и умоляла меня отпустить»: Савичева об уходе от Фадеева

Певица рассказала, почему ушла из лейбла «MALFA».

Певица Юлия Савичева обрела всероссийскую популярность после шоу «Фабрика звезд», куда ей пригласил Максим Фадеев. Однако многолетняя работа с известным продюсером и выступления не делали Савичеву счастливой — она очень хотела стать мамой. 33-летняя артистка призналась, что из-за гастролей и съемок у нее начались проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей забеременеть.

По словам Юлии, она не чувствовала себя полноценной женщиной, и работала, опасаясь нервного срыва из-за переживаний. Когда из-за плотного рабочего графика у певицы случился выкидыш, она больше не видела смысла продолжать карьеру.

«Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно тогда я позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей. Я понимала: если сейчас не приму это решение — попаду в больницу, выжатая как лимон, с подорванным здоровьем и буду никому не нужна», — призналась Юлия.

Сейчас Савичева вместе с супругом Александром Аршавиным воспитывает трехлетнюю дочь Анну. Спустя несколько месяцев после ее рождения, артистка продолжила заниматься музыкой, но уже не хотела принадлежать лейблу. Интересно, что Фадеев отпустил Савичеву без скандалов.

«Конечно, мне помогает команда: мой муж, который дает мне советы в музыкальных вопросах, юрист, финансист, концертный директор. Каждый занимается вопросами своей сферы деятельности, но последнее слово всегда за мной», — призналась певица.

Впрочем, если бы Савичева осталась в продюсерском центре Фадеева, работала бы она с ним недолго. В 2019 году продюсер разорвал контракты со всеми артистами Malfa. Из-за скандалов со своими подопечными, которые обвиняли Фадеева в алчности, у него случился сердечный приступ. В июне этого года продюсер решил реструктуризировать компанию и уже объявил о первой артистке обновленного лейбла.