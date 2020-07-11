Печать рекламных баннеров: выгодное вложение для любого бизнеса

Печать рекламных баннеров является неотъемлемой частью любого бизнеса. Они не только хорошо зарекомендовали для рекламы продукции, но и эффективны в продвижении информативных услуг. Перейдя по ссылке http://for-k.com.ua/product/banner/ можно получить информацию о печати баннеров.

Кому она нужна

В баннерах заинтересованы торговые компании разного типа, продуктовые сети даже государственный сектор часто использует баннер для развития моральных ценностей у граждан. Широкоформатная печать не стоит на месте и ежедневно совершенствуется. Для изготовления привычных нам баннером может использоваться не только бумага, но и пластик.

Почему печать баннеров популярна?

Из основных причин выделяют:

Доступную цену.

Применение в разных сферах.

Быстрое изготовление.

Безопасность для здоровья людей и окружающей среды.

Высокая как информативная, так и декоративная полезность.

Долгий срок эксплуатации.

Широкоформатная печать может быть использована повсеместно. Она применяется в комплексе с полиграфией, для учебных заведений, для рекламы сетевых магазинов кафе и т. д. Особо популярна широкоформатная печать для реализации рекламных компании торговых марок и товаров.

Незаменимые рекламные компоненты

Главное достоинство широкоформатной рекламы на баннере легкое крепление на люверсы и возможность скрыть недостатки поверхности за плакатом. Баннеры изготавливаются методом ламинирования, каландрирования и литья. Самыми устойчивыми к воздействию погодных условии считаются литые.

Процесс изготовления выглядит следующим образом:

На полиэфирную сетку поливинилхлорида наноситься слой специализированного лакового покрытия. Он нужен чтобы улучшить фиксацию пленочной краски и укрепить структуру материала.

В итоге баннеры невосприимчивы к воздействию внешней среды, плакат не выгорит под воздействием ультрафиолета, будет сопротивляться воздействию температур и дождя.

Широкое применение в наружной рекламе, одном из самых результативных видов презентации товаров, акций и событий. Цена на такую рекламу рассчитывается исходя из прочности материала, размер стандартного полотна составляет 440г/кв. м Срок эксплуатации рассчитан на 3 года и более.

Непрозрачная с фронтальной подсветкой печать. Рассчитана на двустороннее нанесение картины на баннер с светопоглощающим слоем черного цвета.

Баннерная печать считается выгодным вложением для любого бизнеса. Относительно дешевый материал используют там, где обычные бумажные средства неэффективны из-за погодного воздействия в виде ветра, дождя, снега.

Чтобы нанести картинку на баннерную подложку формата А2 и выше используется широкоформатная печать. Современные технологии обеспечат создание картинок размером от А3 и до пяти метров в ширину на одном принтере. Вид последнего определяет его конструктивные возможности: