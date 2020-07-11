Печать рекламных баннеров: выгодное вложение для любого бизнеса

Печать рекламных баннеров является неотъемлемой частью любого бизнеса. Они не только хорошо зарекомендовали для рекламы продукции, но и эффективны в продвижении информативных услуг. Перейдя по ссылке http://for-k.com.ua/product/banner/ можно получить информацию о печати баннеров.
Кому она нужна
В баннерах заинтересованы торговые компании разного типа, продуктовые сети даже государственный сектор часто использует баннер для развития моральных ценностей у граждан. Широкоформатная печать не стоит на месте и ежедневно совершенствуется. Для изготовления привычных нам баннером может использоваться не только бумага, но и пластик.
Почему печать баннеров популярна?
Из основных причин выделяют:
- Доступную цену.
- Применение в разных сферах.
- Быстрое изготовление.
- Безопасность для здоровья людей и окружающей среды.
- Высокая как информативная, так и декоративная полезность.
- Долгий срок эксплуатации.
Широкоформатная печать может быть использована повсеместно. Она применяется в комплексе с полиграфией, для учебных заведений, для рекламы сетевых магазинов кафе и т. д. Особо популярна широкоформатная печать для реализации рекламных компании торговых марок и товаров.
Незаменимые рекламные компоненты
Главное достоинство широкоформатной рекламы на баннере легкое крепление на люверсы и возможность скрыть недостатки поверхности за плакатом. Баннеры изготавливаются методом ламинирования, каландрирования и литья. Самыми устойчивыми к воздействию погодных условии считаются литые.
Процесс изготовления выглядит следующим образом:
- На полиэфирную сетку поливинилхлорида наноситься слой специализированного лакового покрытия. Он нужен чтобы улучшить фиксацию пленочной краски и укрепить структуру материала.
- В итоге баннеры невосприимчивы к воздействию внешней среды, плакат не выгорит под воздействием ультрафиолета, будет сопротивляться воздействию температур и дождя.
Широкое применение в наружной рекламе, одном из самых результативных видов презентации товаров, акций и событий. Цена на такую рекламу рассчитывается исходя из прочности материала, размер стандартного полотна составляет 440г/кв. м Срок эксплуатации рассчитан на 3 года и более.
Непрозрачная с фронтальной подсветкой печать. Рассчитана на двустороннее нанесение картины на баннер с светопоглощающим слоем черного цвета.
Баннерная печать считается выгодным вложением для любого бизнеса. Относительно дешевый материал используют там, где обычные бумажные средства неэффективны из-за погодного воздействия в виде ветра, дождя, снега.
Чтобы нанести картинку на баннерную подложку формата А2 и выше используется широкоформатная печать. Современные технологии обеспечат создание картинок размером от А3 и до пяти метров в ширину на одном принтере. Вид последнего определяет его конструктивные возможности:
- Струйный позволяет использовать самые разнообразные чернила водорастворимые или сольвентные. Печать происходит на разных носителях.
- Лазерные. Более требовательны к материалу подложки, поэтому баннеры печатаются только на бумаге.