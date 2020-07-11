Имамоглу: Проект канала Стамбул обернётся для города крупнейшей катастрофой

Об этом пишет Birgün.

Издание напоминает, что правящая Партия справедливости и развития (ПСР) заявляет, что 50-километровый канал Стамбул, который соединит Чёрное и Мраморное моря через город, уменьшит движение на оживлённом проливе Босфор, предоставляя альтернативный торговый маршрут для международных компаний.

Однако критики проекта считают, что правящая партия рискует нанести непоправимый экологический ущерб в попытке оживить строительный сектор и предоставить финансирование своим союзникам и клиентам.

В ходе выступления на церемонии по открытию системы сбора сточных вод в Стамбуле, Имамоглу сказал, что те, кто не воспринимает хронические последствия изменения климата и устанавливают другие приоритеты, «должны быть готовы к любой катастрофе».

«Если вы заняты реализацией проекта канала Стамбул, который, на мой взгляд, станет величайшим бедствием города, это означает, что вы готовите Стамбул к ещё большей катастрофе», — отметил он.

Источником споров вокруг стамбульского канала является «мышление, направленное на управление страной в разрез с мировыми реалиями, полностью оторванное от современного экономического состояния», а также осведомлённости об окружающей среде во время глобальной пандемии COVID-19, подчеркнул мэр Стамбула.

Напомним, что президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах по строительству проекта в 2011 году, ещё до избрания на пост премьер-министра на третий срок, однако его правительство не смогло начать создание искусственного водного пути в последующие девять лет.

Комментарии Имамоглу прозвучали, после того как в понедельник в Sözcü появилось сообщение о том, что Rönesans Holding, принадлежащий миллиардеру Эрману Илыджаку союзнику Эрдогана, работает над тендерами по реализации проекта.

Несмотря на то, что сбор заявок на участие в тендеры всё ещё продолжается, вероятно, в нём примут участие турецкие конгломераты Mapa Construction, Cengiz Holding, Kalyon Holding, Kolin Construction и Limak Holding известные своими тесными связями с Эрдоганом и правящей ПСР.