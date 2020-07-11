Мэр Барнаула вновь обратился к жителям города и призвал к отвественности

Глава Барнаула Вячеслав Франк снова выступил с обращением к горожанам. Он попросил соблюдать все необходимые меры защиты, сообщается на сайте городской администрации.

Вячеслав Франк.

Дмитрий Лямзин.

Мэр также призвал всех отнестись к ситуации с распространением коронавируса со всей серьезностью.

«Правила, позволяющие избежать заражения, хорошо известны и очень просты: соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах, регулярно дезинфицировать руки, не посещать места массового пребывания людей, свести к минимуму личное общение, максимально использовать возможности дистанционных технологий», — приводятся слова Франка в обращении.

Глава краевой столицы отметил, что очень обеспокоен текущей ситуацией, поскольку за последние десять дней заболели более 600 человек.

В связи с этим в администрации было принято решение о возобновлении дезинфекции улиц, остановок, подъездов, детских площадок и придомовых территорий.

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