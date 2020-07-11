В древних записях и газете 1934 года есть доказательства существования драконов

Согласно книге «Хроники Хуаян», выпущенной во времена династии Восточная Цзинь, в 219 г. в уезде Уян целых девять дней летал желтый дракон. Позже два дракона (черного и белого цветов) появились в районе Луншань, если верить «Истории династии Цзинь».

Как только император Мужун Хуан, управляющий государством Ранняя Янь, узнал о событии, он сразу же отправился полюбоваться созданиями. Источники говорят, что он находился на расстоянии всего лишь 200 шагов от них. Драконы резво кружились в небе, играя друг с другом, а потом улетели.

Упоминания о последнем драконе датируются 1934 годом. Тогда якобы создание упало в населенном пункте округа Инкоу (провинция Ляонин). Заголовки газеты Shengjing Shibao сразу же пестрили сенсационным происшествием. Останки дракона через время представили публике.

Найденный дракон выглядел в точности так, как на картинках, но только был обессиленным, даже начался процесс разложения его тканей. Монахи читали вокруг него молитвы, но они не помогли ему: дракон вскоре умер. После сильнейшего дождя тело дракона исчезло, нашли его спустя несколько дней в десяти километрах от реки Ляохэ (провинция Ляонин). Создание было уже мертвым, именно его останки увидели люди. Где сейчас его кости, неизвестно.