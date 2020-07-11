Как СССР в конце 1930-х разгромил Русское евгеническое общество?

В 1920-е в СССР возникло мощное движение евгенической медицины. Например, евгеник Давиденков предлагал «провести всеобщий евгенический осмотр населения и наиболее ценных граждан поощрять в размножении. Получивших же самую низкую евгеническую оценку – стерилизовать». В 1936 году начался разгром евгенической школы в СССР. Кого-то расстреляли, кого-то выгнали с работы, а кто-то уехал за границу – как один из крупных евгеников, академик, впоследствии – Нобелевский лауреат Мёллер, который предлагал «с помощью плазмы Ленина и Дарвина выращивать новых советских людей». В конце 1940-х борьба с евгеникой переросла в СССР в разгром генетики.Блог Толкователя уже публиковал цикл статей о евгенике в СССР в 1920-30-еИх можно найти по тегу «евгеника»В этот раз приведём примеры, как в 1930-е власти, а в наши дни – последователи сталинизма, объясняли причины разгрома евгеники, и что стало с их самыми видными представителями.Для начала кратко напомним, какие теории и практики во всесоюзном масштабе предлагали советские евгеники в 1920-х.- Заведующий кафедрой генетики в МГУ А.Серебровский в 1929 году в своей статье в Медико-биологическом журнале предложил создать в СССР банк искусственной спермы «от наилучших производителей» и оплодотворять советских женщин только оттуда.- В том же году невропатолог С.Давиденков предложил провести всеобщий евгенический осмотр населения и «наиболее ценных в евгеническом отношении» граждан поощрять в размножении. Получивших же самую низкую «евгеническую оценку» стерилизовать, выдав в качестве компенсации премиальные.- Генетик, американец Г.Мёллер в 1936 году в письме к Сталину предложил комплекс евгенических мероприятий, называя их «новым и более высоким уровнем социальной этики» и уверяя, что советские женщины будут только рады «смешать свою плазму с плазмой Ленина и Дарвина, или с генетическим материалом из других исключительных источников».С предложения Мёллера и начался окончательный разгром евгеники в СССР, инициированный лично Сталиным. Более того, эти гонения перенеслись и на саму генетику в стране, которую связали с «лже-учением вейсманистов». Позднее советский генетик, историк науки Василий Бабков в своей книге «Заря генетики человека» писал об этом эпизоде:«Сталин прочёл письмо Мёллера и понял, какая социально-политическая программа из него следует, и тогда же принял фатальное для русской генетики решение. Ликвидация медицинской генетики в СССР была связана с письмом коммуниста и одного из пяти крупнейших генетиков мира Германа Мёллера». Один из современных сталинистов и исследователь жизни и работ советского агронома Трофима Лысенко, Н.Овчинников, писал ещё проще о реакции Сталина:«Без долгих раздумий Сталин пришёл к выводу, что «евгенически одарённых», вопреки их рекомендациям, надо, наоборот, строго ограничивать, как поступает сама Природа на протяжении уже тысячелетий».Американец Герман Мёллер и вправду был коммунистом и до поры симпатизировал советскому большевизму.Впервые в Россию на работу Мёллер приехал уже состоявшимся учёным в 1922 году по приглашению Николая Вавилова. Он верил, что СССР движется к бесклассовому обществу, где генетические и евгенические исследования станут возможными на новом уровне. Окончательно он поселился в СССР в 1933 году с женой и сыном, возглавив Институт генетики в Ленинграде. Более того, он ещё и привёз с собой немецкого и американского оборудования на 45 тыс. долларов (примерно 1 млн. современных долларов). Этим институтом он руководил до 1936 года (формально до 1938-го). Негативный ответ Сталина на его письмо с евгеническими представлениями заставил Мёллера покинуть СССР в 1936 году. В 1937 году он воевал в Испании в республиканских отрядах против Франко, а в 1940 году окончательно переехал в США.В 1946 году Мёллер получил Нобелевскую премию по медицине за работы, по большей части осуществлённые им в СССР. До 1948 года Мёллер оставался членом-корреспондентом АН СССР. 24 сентября 1948 года он направил в адрес АН СССР письмо с отказом от звания в знак протеста против преследования генетики в СССР, в январе 1949 года был лишён звания.(Кстати, Герман Мёллер является дядей известной американской писательницы-фантастки Урсулы Ле Гуин (Крёбер), и многие из её вымышленных миров пришли к ней во время разговоров с дядей. В юности, в 1950-е, она сама разделяла крайне левые идеи.) Среди советских генетиков судьба Мёллера оказалась самой благополучной.

Евгенике в СССР не повезло со взлётом нацистской партии в Германии в начале 1930-х, а затем – с её приходом к власти. Нацизм, действительно, впитал в себя многие евгенические теории, особенно – о превосходстве рас и способах «улучшения» высшей, арийской «расы». 1936-й стал переломным для евгеников в Советском Союзе, хотя «Русское евгеническое общество» прекратило свое существование уже в 1930 году.С июля по декабрь 1936 года в центральной прессе прошёл ряд публикаций с резкой критикой евгеники, что явилось началом кампании по их преследованию. Так, в ноябре 1936 года журнал «Под знаменем марксизма» вышел со статьёй с понятным заголовком «Черносотенный бред фашизма и наша медико-биологическая наука». А в статье в газете «Правда» от 26 декабря 1936 года говорилось:«Левит и руководимый им институт в своих трудах протаскивает фашистскую «научную» концепцию о биологической предопределённости рас, о всемогущей роли наследственности, о биологической обусловленности преступности».- В декабре 1936 года был исключён из партии и снят с должности директор Медико-биологического института (МБИ), видный евгеник С.Левит. В январе 1938 года он был репрессирован. МБИ был закрыт в 1937 году. Вместе с ним «за евгенику» (от неё следователи проводили связь с троцкизмом и фашизмом) были репрессированы еще около десятка специалистов по этой теме (например, редактор журнала «Успехи современной биологии», академик АН УССР Н.Агол).- Видные евгеники А.Серебровский и Н.Кольцов были сняты со своих постов. В декабре 1940 гола бывший директор Института экспериментальной биологии Кольцов умер от сердечного приступа.Ещё один исследователь творчества агронома Лысенко (активно принимавшего участие в разгроме евгеники), современный сталинист П.Кононков так обосновывает (в сборнике статей «Трофим Лысенко – советский агроном, биолог, селекционер», изд-во «Самообразование», 2008) борьбу с евгеникой:«Очевидно, троцкистам нравилась мысль о «евгенически неодарённых», второсортных гражданах, которых можно и подсократить на «научной» основе, и революционно использовать в качестве «топлива для мировой революции». Эту роль, как известно, троцкисты отводили всему русскому народу». Сразу предупрежу, что автор не разделяет большинство идей евгеников. Но не стоит забывать, что многие евгенические работы являлись частью генетических исследований, которые послужили основой для становления этого направления в биологии. Именно за такие генетические исследования, в частности, получил своего Нобеля евгеник Мёллер.Более того, борьба с евгеникой вылилась в конце 1940-х (когда никаких евгеников в советском академическом мире не осталось) в борьбу в целом с генетикой в СССР. Градус мракобесия в позднесталинском Советском Союзе нарастал, и вот один из фрагментов работы профессора, доктора биологических наук А.Студитского «Мухолюбы-человеконенавистники», 1949 год. В ней он перекидывает мостик от евгеники в целом к генетике:«Как-то в редакцию «Журнала наследственности» (Journal of heredity – ПП) обратился с письмом бизнесмен Форбс.«Низшие классы, — говорилось в письме, — отмеченные неполноценностью духа, размножаются быстрее высших, одарённых высокой интеллектуальностью. Настало время евгеники дать знать о своём существовании и решиться, наконец, сделать шаги практического характера!»Евгеника – единственная область, где менделевская генетика нашла себе выход в «практику». Эта «практика» находится в вопиющем противоречии с данными передовой науки, которая опровергает неизменность наследственности, доказывает возможность преобразования природы организмов путём изменения условий жизни.В числе наук, включившихся в разработку «политической биологии» фашизма на первом месте стояла менделевская генетика. Вот почему разгром генетиков менделизма-морганизма на августовской сессии ВАСХНИЛ вызвал такую злобу реакционеров во всём мире». Ну и последний штрих – какие аргументы в поддержку разгрома генетики в СССР в конце 1940-х приводят в вышеупомянутом сборнике «научных статей» в поддержку агронома Трофима Лысенко:«Значительная часть ведущих генетиков-вейсманистов того времени были евреями. Гитлеровская же расовая программа представляла собой почти копию иудаизма, только зеркально-отражённую, его брата-близнеца-конкурента».На самом же деле эта цитата современного лысенковца, борца с евгеникой – это ведь евгеника даже не в квадрате, а в кубе, предписывающая врождённые злобные и человеконенавистнические качества целой нации евреев.