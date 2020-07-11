Элвин Тоффлер: Сельские биопреобразователи как альтернатива урбанизму

Великий американский футуролог Элвин Тоффлер даёт шанс сельской местности. Его прогноз заключается в том, сельская местность покроется сетью «биопреобразователей», где отходы биомассы превращаются в пищу, корма, волокно, биопластмассы и другие товары. Внутренняя биоэкономика США сможет на 90% удовлетворять потребность страны в органических химических удобрениях и на 50% — потребность в жидком топливе. Каждый миллион литров производимого биоэтанола создаёт 38 прямых рабочих мест. Поэтому рабочие места формируются не «у нефтяной трубы», а в сельскохозяйственных регионах.Американский философ и футуролог Элвин Тоффлер и его жена Хайди Тоффлер выпустили книгу «Революционное богатство» в 2006 году. Ещё не было власти интернета, расцвета альтернативной энергетики и роботизации, но Тоффлер заглядывал уже за горизонт нашего времени. Например, он не просто обращает внимание, что «время уплотнилось» (одни и те же процессы сто лет назад и сегодня идут с разной скоростью), но что традиционные институты — семья и образование, бюрократия и политические партии — всё больше отстают от темпов роста производства, от новых ценностей, коммуникаций и от процесса глобализации. И в этом несоответствии старых институтов и процессов нового времени кроется источник грядущего кризиса.В предисловии книги чета Тоффлеров пишет:»Богатство возникает не только на полях, заводах, в офисах. Революционное богатство связано не только с деньгами. В настоящее время даже самые тупые наблюдатели не могут не видеть, что экономика США и ряда других стран трансформируется, превращаясь в интеллектуальную экономику, управляемую разумом. В полной мере воздействие этой трансформации как на судьбу отдельного человека, так и на судьбы всех стран и даже континентов только ещё предстоит ощутить. Прошедшие полвека были лишь прологом этой трансформации».Тем не менее, Тоффлеры в своей книге уделяют внимание и трансформации старых институтов — например, сельскому производству, предполагая, что оно, трансформировавшись, даст людям альтернативный от городского образ жизни. Мы приводим отрывок из книги «Революционное богатство» о новой жизни сельской местности. «В потрясающем документе, на который не было обращено должного внимания, Центр технологии и политики национальной безопасности вашингтонского Университета национальной обороны рисует картину мира, где «сельскохозяйственные поля будут иметь то же значение, что и нефтяные».Даже менеджеры нефтяных компаний заговорили о «последних днях века нефти». Доктор Роберт Армстронг, автор доклада Университета национальной обороны, развивает эту идею, утверждая, что мы движемся к экономике, основанной на биологии, где «бензин заменят гены» как ключевой источник не только различных сырьевых материалов, но и энергии.В начале XXI века американские фермеры производили 280 млн. тонн ненужных листьев, стеблей и прочих растительных отходов в год. Часть этого материала уже используется, превращаясь в химикалии, электричество, смазочные материалы, пластик, клеи и, главное, в топливо. Это, однако, только начало. Армстронг предвидит, что сельская местность покроется сетью «биопреобразователей», где отходы биомассы превращаются в пищу, корма, волокно, биопластмассы и другие товары. Он приводит цитату из отчётного доклада Национального комитета по исследовательской деятельности за 1999 год, где сообщается, что внутренняя биоэкономика США «сможет на 90% удовлетворять потребность страны в органических химических удобрениях и на 50% — потребность в жидком топливе».

И это касается не только Америки. В такой экономике, продолжает Армстронг, «базовыми сырьевыми материалами будут гены, а их в отличие от нефти можно обнаружить повсюду». Таким образом, он прогнозирует гигантский геополитический сдвиг могущества от пустынных нефтяных держав к тропическим регионам, отличающимся богатой и разнообразной биосферой.»В мире биотехнологий, — пишет Армстронг, — наши отношения с Эквадором (являющимся репрезентативной страной) станут более значимыми, чем отношения с Саудовской Аравией». Причина: Эквадор отличается гораздо большим разнообразием биосферы, а следовательно — и разнообразием генов, имеющим потенциальную ценность для всего мира. Если это справедливо в случае Эквадора, что же говорить о Бразилии? Или Центральной Африке?Проект «Эдем» в Корнуолле, Англия, начатый Тимом Смитом, представляет собой самую большую теплицу в мире. Смит считает, что «мы накануне величайшей революции. Из растительного сырья можно производить композитные материалы, более прочные, чем сталь и кевлар. Возможности его применения феноменальны. Каждая страна в мире может обладать современными материалами, полученными из её собственных растений. (​Проект «Эдем» в Корнуолле)Более того, продолжает Смит, «биопреобразователи должны строиться поблизости от источников сырья. Вероятно, будет активно развиваться региональная агрокультура, и в определенных регионах будут выращиваться специальные культуры для снабжения местных биопреобразователей. Результатом этого процесса станет создание несельскохозяйственных рабочих мест в сельскохозяйственных районах».Армстронг делает вывод: «Экономика, основанная на биотехнологии, сможет в конечном итоге остановить процесс урбанизации».Северная Америка планирует засеять пустующие поля мискантусом – гигантской слоновьей травой. Исследования показывают, что с одного гектара можно получить путём сжигания такой объем топлива, которого хватит, чтобы заменить 40 баррелей нефти.+++Пример России.На территории России технически возможно уже сейчас ежегодно использовать около 800 млн. т. древесной биомассы, которая не используется при заготовке древесины в настоящее время, и около400 млн. т. по сухому веществу органических отходов, причём 250 млн. т. из них сельскохозяйственного происхождения, 70 млн. т. лесной и деревообрабатывающей промышленности, 10 млн. т. древесных и лиственных отходов (собираемых ежегодно в городах), 60 млн. т. твёрдых бытовых отходов (преимущественно целлюлозно-бумажные изделия и пластмассы) и 10 млн. т. прочих отходов (например, осадки коммунальных стоков и т.п.). Их переработка потенциально позволяет получить 350-400 млн. т. условного топлива в год и открыть до 500 тысяч новых рабочих мест. +++Пример США.Каждый миллион литров производимого биоэтанола создаёт 38 прямых рабочих мест. Поэтому рабочие места формируются не «у нефтяной трубы», а в сельскохозяйственных регионах. Сырьём для большинства продуктов биоэкономики становятся сахар (глюкоза), крахмал (сахарный тростник) или целлюлоза (солома, опилки). Один из наиболее современных биозаводов — завод компании Dupont, производящий в год 100 тыс. т биопластика из кукурузы. Этот биопластик по себестоимости и потребительским качествам превосходит нейлон.