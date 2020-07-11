Сохранить семейные отношения вопреки эмоциональному вирусу

Чем дольше тянется глобальная пандемия и сохраняются меры социальной изоляции, тем больше число разводов и расставаний. Самоизоляция сдерживает распространение одного вируса, но стимулирует распространение другого — эмоционального. Философы-стоики и психологи советуют не держать негатив в себе и уж тем более не выплескивать его на окружающих, а постараться изменить свое отношение к происходящему и развивать эмоциональный интеллект.Римский император и философ-стоик Марк Аврелий написал свой знаменитый философский трактат «Размышления» во время пандемии Антониновой чумы, поразившей Римскую империю во II веке н. э. В нем Марк Аврелий пишет, что моральное и эмоциональное разложение гораздо опаснее чумы:

«…погибель разума больше чума, чем какая-нибудь там дурная смесь и разворот разлитого вокруг дыхания. Ибо то — чума живых существ, поскольку они живые, а это — чума людей, поскольку они люди».

Во время вынужденной изоляции бывает трудно поддерживать здоровые отношения. Проблемы начинаются, когда происходит процесс, называемый эмоциональным заражением. Под этим термином понимаются эмоции, которые передаются от одного человека к другому, как вирус.Давайте посмотрим, что могут предложить в этой ситуации психология и философия стоицизма.

Как эмоциональное заражение разрушает отношения?

Жизнь в условиях дополнительных ограничений, накладываемых карантином, приводит к всплескам тревожности, депрессии и гнева; все эти состояния отражаются на наших близких.Профессор психологии из Гавайского университета Элейн Хатфилд определяет эмоциональное заражение как «склонность автоматически копировать мимику, речь, позу и движения другого человека, а затем и его эмоциональное состояние».Другими словами, мы перенимаем эмоции других людей. Вы когда-нибудь замечали, как одни люди самим своим появлением разрушают царящую в комнате радостную атмосферу, в то время как другие могут заражать радостью всех вокруг? Эмоциональные состояния очень заразительны, особенно злость.Если от вас исходит негативная энергия, ваш партнер и другие люди тоже заражаются ей. Так разрушаются отношения и семьи. А когда супруги изо дня в день, сами того не осознавая, заражают друг друга, их дети становятся носителями вируса и, вырастая, передают его следующему поколению.

Позитивные эмоции тоже заразительны

К счастью, заразительны не только негативные эмоции. Став более жизнерадостными, мы можем улучшить настроение и другим. Умение использовать эмоциональное заражение себе во благо — ключ к построению отношений, которые смогут выдержать испытание временем. А также залог того, что другие люди будут наслаждаться нашим обществом, а не терпеть его.

Но как научиться излучать положительные эмоции?

Прежде всего необходимо отказаться от прошлых привычек и развить эмоциональный интеллект. Построение успешных отношений требует разных навыков. Один из самых важных — умение управлять своими эмоциями.Не стоит пренебрегать старым методом «сосчитать до десяти». Но еще лучше не сдерживать эмоции уже после того, как они возникли, а постараться изменить свое мышление, чтобы предотвратить волну негатива. Трансформировать собственные эмоции можно при помощи постоянной практики визуализации и тренировки воображения. Начните с малого и постепенно продвигайтесь к более серьезным проблемам.

Древнегреческий философ-стоик Эпиктет и рационально-эмоционально-поведенческая терапия (РЭПТ) в один голос говорят, что «нам причиняют страдание не сами происходящие с нами события, а то, как мы воспринимаем эти события».Да, иногда с нами происходят неприятные вещи, но не обязательно из-за этого становиться невротиками. Вы должны понимать, что вы в состоянии контролировать, а что — нет, и принимать конструктивные решения. Не бойтесь сообщать о своих чувствах и просить других людей что-то изменить в своем поведении. Если справиться с эмоциями самостоятельно не удается, можно обратиться за профессиональной помощью для преодоления прошлых травм, которые по-прежнему отравляют вам жизнь.Если возмутителем спокойствия является кто-то другой, мы должны делать всё, что в наших силах, чтобы повлиять на его поведение, держа в уме мудрые слова Марка Аврелия:«Что же дурного или странного в том, что невоспитанный делает то, что невоспитанные? Смотри-ка лучше, не себя ли надо обвинять, если не ожидал, что этот в этом вот погрешит. Даны же тебе побуждения от разума, чтобы понять, что этот допустит, надо полагать, эту вот погрешность. Ты же, позабыв об этом, впадаешь, когда он погрешил, в изумление. Особенно когда порицаешь кого-либо за неверность или неблагодарность, к самому себе обращайся — тут уж так явственна твоя погрешность, раз ты человеку, имеющему такой душевный склад, поверил, что он сохранит верность…»Это не значит, что нужно во всём винить себя. Нужно просто научиться брать на себя ответственность за свои поступки и решения, ведь в дальнейшем это поможет нам стать счастливее. Нынешний кризис требует от нас стать лучшей версией самих себя и не привносить в мир дополнительный негатив.

Как стать носителем позитивных эмоций

Эмоциональный интеллект помогает продвинуться в самопознании и построить отношения, основанные на доверии, а также стать более приятным в общении человеком.

Вот факты:

Мы восхищаемся уверенными в себе людьми, которые имеют высокий уровень самообладания.Мы уважаем людей, которые добры и справедливы, но в то же время умеют стоять на своем.Мы любим людей, которые хотят сделать нам приятное, но при этом не нуждаются в постоянном одобрении.Нас привлекают люди, которые не боятся быть уязвимыми, но при этом не изображают из себя жертву.Мы доверяем эмоционально стабильным людям, а не тем, кто может в любой момент выкинуть какую-нибудь неприятную штуку.Все вышеперечисленные черты свойственны людям с развитым эмоциональным интеллектом. Именно такие люди строят самые прочные отношения и добиваются наибольших успехов в любви.До тех пор, пока вы не научитесь излучать позитивные эмоции, можно использовать проверенный метод: остановиться, сосчитать до десяти и отреагировать более подходящим образом.

А когда вы начинаете злиться на неподобающее поведение другого человека, вспомните слова Марка Аврелия:

«Кто не хочет, чтобы дурной погрешал, похож на того, кто не хочет, чтобы сочилась смоква, выросшая на смоковнице; чтобы младенцы не ревели и не ржал конь. Ну а что тому делать, раз состояние его такое? Состояние излечи, если ты такой проворный».Умение управлять своими эмоциями никогда не было настолько важно для нас самих, окружающих нас людей и всего мира, как сейчас. Мы не можем контролировать пандемию коронавируса, но перестать распространять эмоциональные вирусы нам вполне по силам.