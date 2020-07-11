Одна смерть і 55 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині станом на 11 липня

За останню добу на Волині зареєстрували 55 нових випадків захворювання на COVID-19: Луцьк — 15, Луцький район – 6, Горохівський район – 7, Володимир-Волинський район – 6, Ковельський район – 6, Камінь-Каширський район – 4, Любешівський район – 3, Ківерцівський район – 2, Маневицький район – 2, Ратнівський район – 2, Іваничівський район – 1, Рожищенський район – 1.

Одужали за добу 199 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (м.Луцьк). Про це повідомляє Волинська ОДА.

Загалом станом на 11 липня в області зареєстровано 2987 випадків COVID-19, які підтверджено лабораторно методом ПЛР. Одужало 1599 осіб. 72 випадки хвороби завершилися летально.

За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:

• м. Луцьк – 637 випадків, в т.ч. 14 летальних;

• Луцький район – 219 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Ковельський район – 380 випадків, в тому числі 10 летальних;

• Ківерцівський район – 352 випадки, в т.ч. 10 летальних;

• Володимир-Волинський район – 236 випадків, в т.ч. 3 летальних;

• Камінь-Каширський район – 234 випадки, в т.ч. 8 летальних;

• м. Нововолинськ – 179 випадків, в т.ч. 8 летальних;

• Іваничівський район – 49 випадків;

• Ратнівський район – 156 випадків, в т.ч. 5 летальних;

• Горохівський район – 114 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Маневицький район – 99 випадків, в тому числі 4 летальних;

• Старовижівський район – 78 випадків, в т.ч. 2 летальних;

• Любешівський район – 65 випадків;

• Турійський район – 50 випадків, в тому числі 1 летальний;

• Любомльський район – 41 випадок;

• Рожищенський район – 34випадки, в тому числі 2 летальних;

• Шацький район – 33 випадки, в тому числі 1 летальний;

• Локачинський район – 31 випадок.

За попередню добу надійшло 59 повідомлень про підозру на COVID-19.

По області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежено вірусологічною 17 007 осіб, в тому числі за останню добу – 294 особи.